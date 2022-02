La città campana dalla famosa reggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città campana dalla famosa reggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASERTA

Significato/Curiosita : La citta campana dalla famosa reggia

Molise (corrispondente alla zona di venafro) e campania (corrispondente alla piana campana). era famosa per le sue floride e favorevoli condizioni agricole...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caserta (disambigua). caserta (ipa: ka'zrta, ascolta[·info]; localmente: ka'srta) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

