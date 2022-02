Chi lo fa, non deve mai pentirsene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo fa, non deve mai pentirsene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BENE

Significato/Curiosita : Chi lo fa, non deve mai pentirsene

Racconta di una donna che, soffrendo la lontananza del marito, lo tradisce salvo poi pentirsene, e il duetto si snoda tra il racconto del tormento interiore...

bene – in economia, qualsiasi oggetto che risponde ai requisiti di utilità, materialità, limitatezza e accessibilità bene – concetto filosofico bene lario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con deve; pentirsene; Un adulto che deve ricevere il battesimo; deve esserlo la custode; Li deve rispettare l autista; Chi lo sente, deve grattarsi; Cerca nelle Definizioni