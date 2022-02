Chi vi cade vi passa l inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi vi cade vi passa l inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LETARGO

Significato/Curiosita : Chi vi cade vi passa l inverno

Dell'anno. a volte nell'emisfero boreale il solstizio d'inverno (primo giorno d'inverno) cade in questa data, che risulta quindi essere il giorno con...

Che quello degli orsi non è un vero e proprio letargo. il ricovero degli animali che vanno in letargo si chiama generalmente tana. in chirurgia, si parla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con cade; passa; inverno; Accade mia milanese di belle arti; L accade mico non finisce a dicembre; Lo è una ricorrenza che cade ogni dodici mesi; Lo è la musica cade nzata; Antonio, generale del passa to; passa dal camion alla stiva della nave; passa to, trascorso; Recupero di arte e costumi del passa to; È pallido d inverno ; Gli estremi dell inverno ; Non lo è il giardino d inverno ; Gli estremi dell inverno ; Cerca nelle Definizioni