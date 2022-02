È a un capo dell autostrada A4 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È a un capo dell autostrada A4. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Significato/Curiosita : E a un capo dell autostrada a4

autostrada a pedaggio nel regno unito, la m6 toll di birmingham, che entrerà in esercizio nel 2003. nel 1995 la società realizza la prima autostrada a...

Altri significati, vedi trieste (disambigua). trieste (ascolta[·info], afi: /tri'ste/; trieste in dialetto triestino; triest in tedesco; trst in sloveno)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con capo; dell; autostrada; Il copricapo di Casanova; Un copricapo che lascia scoperti solo gli occhi; capo luogo del dipartimento della Meurthe e Mosella; Lo statista capo verdiano Pereira; I versi dell Odissea; La città dell Arena; È la mèta dell a gita 4692 Pavia; Prima dell o spettacolo si fa quella generale; È obbligatorio tenerli accesi in autostrada ; Traforo autostrada le; I lavori autostrada li causano quello del traffico; La domenica non vanno in autostrada ; Cerca nelle Definizioni