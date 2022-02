Il biblico generale che Giaele uccise conficcandogli un chiodo in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il biblico generale che Giaele uccise conficcandogli un chiodo in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SISARE

sisara o sisera era un generale dell'esercito di iabin, re cananeo di cazor. menzionato nella bibbia, fu battuto da barac e debora. la vicenda di sisara... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

