Le auto elettriche di Elon Musk - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le auto elettriche di Elon Musk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TESLA

Significato/Curiosita : Le auto elettriche di elon musk

elon reeve musk (pretoria, 28 giugno 1971) è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense. ricopre i ruoli di a.d...

Nikola tesla (in serbo: ; smiljan, 10 luglio 1856 – new york, 7 gennaio 1943) è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con auto; elettriche; elon; musk; Una zona della città vietata alle auto ; Indicano la potenza del motore dell auto mobile; Eccessi d auto rità; Un auto re di barzellette; I pesci detti razze elettriche ; Elemento per pile elettriche ; Vengono sfruttate con centrali idroelettriche ; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili; Il melon e dei tropici; Il gustoso frutto detto anche melon e dei tropici; Telon i impermeabili; Caverna, spelon ca; __ musk : ha fondato la Casa automobilistica Tesla; musk : il CEO di Tesla; Città sudafricana in cui è nato Elon musk ; Sistema di pagamento online cofondato da Elon musk ; Cerca nelle Definizioni