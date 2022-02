L aspettano tutti d estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aspettano tutti d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VACANZA

Significato/Curiosita : L aspettano tutti d estate

Di lui, sentendosi furbi nei confronti dei rispettivi coniugi che li aspettano in barca per una serata. rimasti chiusi in ascensore telefonano annunciando...

Disambiguazione – "vacanza" e "vacanze" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi rispettivamente vacanza (disambigua) e vacanze (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con aspettano; tutti; estate; Lo aspettano in un dramma di Beckett; L aspettano Didi e Gogo; Sono molti quelli che lo aspettano ... a tavola; L'aspettano tutti d'estate; Iniziano tutti e loro; Noi meno tutti voi; tutti vorrebbero passarle altrove; Non tutti l hanno in zucca; Profondamente detestate ; Opprime d estate ; D estate , con il caldo, si rammollisce; Quello d estate è il 21 giugno; Cerca nelle Definizioni