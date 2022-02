Un aggettivo usato negli indirizzi abbrev - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aggettivo usato negli indirizzi abbrev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EGR

Significato/Curiosita : Un aggettivo usato negli indirizzi abbrev

Dall'evaporazione dell'olio motore. la valvola egr non è un dispositivo isolato, ma fa parte di un gruppo di componenti - il gruppo egr - che comprende altre elettrovalvole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con aggettivo; usato; negli; indirizzi; abbrev; aggettivo della maggiore pianura italiana; aggettivo di certi atti; Un aggettivo indefinito; aggettivo che indica il burro avariato; Un metallo, simile allo zinco, usato per leghe; Dispositivo usato come interruttore elettronico; Acido usato in fotografia; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; È pronto negli ospedali; Corrente astrattista nata negli anni Sessanta; Blocco negli affari; Sono doppie negli approcci; Un dato degli indirizzi ; Signore negli indirizzi ; E egr. negli indirizzi ; La list fatta di tanti indirizzi ; Un laureato abbrev iazione; abbrev iazione di Santo; Amministratore abbrev ; Disegno abbrev iazione;