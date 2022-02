Un adulto che deve ricevere il battesimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un adulto che deve ricevere il battesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un adulto che deve ricevere il battesimo

Istruito") indica colui che intraprende il percorso di fede che si deve seguire per essere ammessi al sacramento del battesimo. tale percorso di iniziazione...

