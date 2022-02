Una coltura orientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una coltura orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una coltura orientale

Coltivato per il consumo umano in asia, africa orientale e limitatamente anche in europa e in altre zone. è una coltura particolarmente importante in aree tendenti...

Il tè al limone e il tè alla pesca. i sei tipi base di tè sono: il tè nero (in cina chiamato "tè rosso", hong cha ); il tè verde (lü cha ); il tè oolong...