È obbligatorio tenerli accesi in autostrada - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : FARI

E obbligatorio tenerli accesi in autostrada

Il numero di nuovi fari costruiti è quasi fermo, sostituiti da sistemi digitali (loran, gps, ecc.) di aiuto alla navigazione: i fari ancora operativi stanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

