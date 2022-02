Un incursione lampo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un incursione lampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAID

Significato/Curiosita : Un incursione lampo

Stai cercando altri significati, vedi blitzkrieg (disambigua). la guerra lampo (in tedesco blitzkrieg /'bltskik/) è una tattica militare basata sulla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi raid (disambigua). in informatica il raid, acronimo di "redundant array of independent disks" ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con incursione; lampo; Una ardita incursione ; Veloce incursione aerea; Un ardita incursione in campo nemico; incursione in campo nemico; È simile al lampo ne; Chiusura lampo per zaini o giacche; Può essere di trincea, lampo ... o fredda; Un’incursione lampo ; Cerca nelle Definizioni