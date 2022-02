Come sei... sottosopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come sei... sottosopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOVE

Significato/Curiosita : Come sei... sottosopra

Punta verso nord e ipotizza che il portale verso il "sottosopra" influisca sul campo magnetico come spiegato dall'insegnante. i tre ragazzi seguono la bussola...

Disambiguazione – "nove" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nove (disambigua). nòve (indoeuropeo *h1new-; cf. latino novem, greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

