Si chiede quella esatta - Cruciverba

Si chiede quella esatta.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : Si chiede quella esatta

Dello stato, giovanni leone, si reca in visita ufficiale in vaticano. nel suo discorso ufficiale paolo vi chiede una esatta interpretazione ed applicazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

