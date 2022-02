Un vino rosso veronese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vino rosso veronese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECIOTO

Significato/Curiosita : Un vino rosso veronese

L'amarone della valpolicella è un vino rosso passito secco a docg prodotto esclusivamente nella valpolicella in provincia di verona. valpolicella classica...

caldo, delicato, dolce. il recioto della valpolicella è "l'antesignano" dell'amarone, ritenuto quest'ultimo un "recioto mancato" ed ha lo stesso procedimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

