Vecchie unità di misura di capacità per cereali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vecchie unità di misura di capacità per cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STAI

Significato/Curiosita : Vecchie unita di misura di capacita per cereali

Sono qui riportate le conversioni tra le antiche unità di misura in uso nel circondario di sanremo e il sistema metrico decimale, così come stabilite...

stai lontana da me è un film del 2013 diretto da alessio maria federici, con protagonisti enrico brignano e ambra angiolini. il film è un remake del film... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con vecchie; unità; misura; capacità; cereali; Una fiabesca vecchie tta; Larga sala con le pareti a vetro, tipica delle vecchie ville di lusso; Auto vecchie e ormai a pezzi; Automobili vecchie e malridotte; I terzi che ci vogliono per fare l unità ; Comunità religiosa fondata da Jakob Ammann; Un unità elettrica; unità di misura delle esplosioni atomiche; Una misura per magliette; misura tore di farmaci; Unità di misura delle esplosioni atomiche; misura re con la bilancia; Dimostrazioni della propria abilità e capacità ; Antiche unità di misura greche di capacità per aridi; Il grado di capacità funzionale degli occhi; Il fisico che studiò l incapacità di distinguere i colori; Antichi recipienti per i cereali ; Grossi depositi di cereali ; Seme o granello di cereali nota marca per bambini; Granelli di cereali usati per minestre in brodo; Cerca nelle Definizioni