Tutt altro che grasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAGRO

Significato/Curiosita : Tutt altro che grasso

Il soffritto è composto di grasso e "odori", che sono verdure e aromi, divisi in odori freschi e spezie (secche). il grasso è solitamente di pregio: olio...

Alessandro magro (castelfiorentino, 14 ottobre 1982) è un allenatore di pallacanestro italiano. ha iniziato ad allenare in giovane età, approdando in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

