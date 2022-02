Stampo per le monete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stampo per le monete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONIO

Significato/Curiosita : Stampo per le monete

La perdita di valore di una moneta nei confronti di beni e servizi, comprese altre monete. in passato, quando le monete erano composte da metalli preziosi...

Significati, vedi conio (disambigua). un conio è ciascuno dei due pezzi di metallo usati per battere le facce di una moneta. un conio contiene la versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

