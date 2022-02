Sono anche aromatiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono anche aromatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBE

Significato/Curiosita : Sono anche aromatiche

Caratteristici, oggi sono definiti come composti aromatici (o arene) tutti i "composti organici" che contengono uno o più anelli aromatici nella loro struttura...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi erbe (disambigua). in senso generico, le erbe sono delle piante utilizzate per i prodotti alimentari... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Lo sono i colli della poesia San Martino di Giosue Carducci; sono storici in molte città; sono detti pan di serpe; sono due nel diametro; Comprende anche Nicaragua e Honduras; C è anche quella olimpica; È detto anche wolframio; Si può rendere... anche se non ci è stata prestata; Pasticche aromatiche ; Un arbusto dalle coccole aromatiche ; Erbe aromatiche ; Una pianticella dalle foglie aromatiche ;