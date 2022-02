Seconde possibilità per gli eiminati da un torneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seconde possibilità per gli eiminati da un torneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIPESCAGGI

Significato/Curiosita : Seconde possibilita per gli eiminati da un torneo

Seconda possibilità di rientrare nel torneo e poter vincere. alternative ai ripescaggi sono i tornei a eliminazione diretta, con girone all'italiana, le wild... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

