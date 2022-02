Perdere la freschezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdere la freschezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Perdere la freschezza

Sebbene possa anche restare sotto pressione per vari anni senza perdere in freschezza. il prodotto finito risulta di un marrone molto scuro, quasi nero...

«sareste voi davvero convinti che l'inaridirsi negli uomini della fede nell'immortalità dell'anima debba avere loro tali conseguenze - sì, non c'è virtù...