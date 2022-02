Ha per capitale Atene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRECIA

Significato/Curiosita : Ha per capitale atene

655 780 abitanti, capitale della repubblica ellenica, capoluogo dell'unità periferica di atene centrale e della periferia dell'attica. ha una superficie...

Cercando altri significati, vedi grecia (disambigua). coordinate: 38°30'n 23°00'e / 38.5°n 23°e38.5; 23 la grecia (in greco: eda, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con capitale; atene; capitale dell Argovia; Lo Stato del Brasile che ha per capitale Salvador; Antica capitale assira; Karl, il filosofo de Il capitale ; Organo che affianca il rettore nel governo dell atene o; Il re di atene , figlio di Efesto e di Gea; Tempio dell Acropoli di atene ; Il capo dell atene o; Cerca nelle Definizioni