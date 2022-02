Un metallo alcalino di colore bianco argenteo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo alcalino di colore bianco argenteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LITIO

Significato/Curiosita : Un metallo alcalino di colore bianco argenteo

Chimico di numero atomico 19. il suo simbolo è k e deriva dall'iniziale del nome latino kalium. è un metallo alcalino tenero, bianco-argenteo che si trova...

Riproduci file multimediale il litio (dal greco lithos, "pietra") è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi indicato con il simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

