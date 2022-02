Karl che inventò l antenata della bicicletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Karl che inventò l antenata della bicicletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DRAIS

Significato/Curiosita : Karl che invento l antenata della bicicletta

Velocipede, secondo l'accezione comune, è il nome attribuito agli antenati dell'odierna bicicletta. tale è anche l'intrpretazione di vari vocabolari in realtà...

Karl drais (karlsruhe, 19 aprile 1785 – karlsruhe, 10 dicembre 1851) è stato un inventore tedesco, rimasto famoso per aver inventato la draisina, dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

