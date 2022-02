Diversa, molteplice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diversa, molteplice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VARIA

Significato/Curiosita : Diversa, molteplice

Solidarietà a favore di questi animali. la data della festa del gatto è diversa da paese a paese (vedi tabella). nel 2002 the international fund for animal...

La varia di palmi è una festa popolare che si svolge a palmi in onore di maria santissima della sacra lettera, patrona e protettrice della città, l'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con diversa; molteplice; Chi la cambia, pensa diversa mente; Lo è il fratello che ha stesso padre e diversa madre; Quella digitale è diversa per ogni persona; Riprodotto in una lingua diversa dall'originale; molteplice , non unitario; Sinonimo di molteplice ; Varia, molteplice ; Cerca nelle Definizioni