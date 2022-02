Corsetta di allenamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corsetta di allenamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Corsetta di allenamento

Circuito; allenamento della resistenza; allenamento della forza; allenamento specifico; training intermedio; training differenziale. allenamento aerobico...

Il jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente «procedere a balzi»), detto anche (in italiano ma non in inglese) footing, è un passeggio in forma...