Vocali in greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocali in greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EO

Significato/Curiosita : Vocali in greco

(senza vibrazione delle corde vocali), sonore (con vibrazione delle corde vocali) e aspirate (senza vibrazione delle corde vocali ma con un leggero soffio);...

Eonetwork.org) eo – codice vettore iata di express one international e hewa bora airways eo – codice iso 639 alpha-2 dell'esperanto eo personal communicator... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con vocali; greco; Fine senza vocali ; vocali in mare; Geme senza vocali ; vocali in lizza; Antico scrittore greco che si occupò dell interpretazione dei sogni; Filosofo greco tra i maggiori pensatori presocratici; Il grande scultore greco autore del Discobolo; Il nome greco di Plutone; Cerca nelle Definizioni