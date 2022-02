Giunti per tubi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giunti per tubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICOTTI

Significato/Curiosita : Giunti per tubi

Tempo. per quanto riguarda gli attuali giunti di vetro smerigliato, ne esistono due tipi usati comunemente: i giunti conici e quelli a sfera. i giunti conici...

manicotto – accessorio di abbigliamento manicotto – oggetto usato per congiungere fra loro due o più tubi manicotto d'imbarco – connettore mobile chiuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con giunti; tubi; giunti nei primi dieci; giunti al termine; Il rapporto tra consanguinei e congiunti ; Un tipo di congiunti vo; Un raccordo fra due tubi ; Un raccordo tato per unire due tubi ; Laccetto plastico che scorrendo blocca tubi e cavi; Il gas che splende nei tubi di vetro; Cerca nelle Definizioni