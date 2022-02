È come dire attrezzatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È come dire attrezzatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : APPARECCHIATURA

Significato/Curiosita : E come dire attrezzatura

Soprattutto per essere stato il fondatore e il leader carismatico del gruppo rock dire straits (attivo tra il 1977 e il 1995), dopo lo scioglimento della band...

Un'intercapedine che avvolge l'apparecchiatura stessa apparecchiatura muraria apparecchiatura informatica apparecchiatura audio altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con come; dire; attrezzatura; Jean, il fumettista più noto come Moebius; come dire fra; Disturbi come il solletico; come per metà; Come dire fra; Tullio, dire ttore d orchestra che visse tra Ottocento e Novecento; È come dire macchiato; Ha dire tto il film A Better Tomorrow; Ripotenziamento dell'attrezzatura bellica; Un’attrezzatura del porto; Cerca nelle Definizioni