Cinque cifre nell indirizzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cinque cifre nell indirizzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAP

Significato/Curiosita : Cinque cifre nell indirizzo

Telecomunicazioni l'indirizzo mac (in inglese mac address, dove mac sta per media access control), detto anche indirizzo fisico, indirizzo ethernet o indirizzo lan...

Disambiguazione – "cap" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cap (disambigua). il codice di avviamento postale italiano (acronimo cap) è un codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Antico cinquantacinque ; Zucchero semplice a cinque atomi di carbonio; Quarta e ultima di cinque ; cinque dozzine all incirca; Un opuscolo tutto cifre ; Espongono i fatti in cifre ; Duecento scritto in cifre romane; Quattro in cifre romane; nell a Qualità; Se ne trova molta nell e ceneri; Sono diverse nell amaca; Posto per sentinell e; Un dato dell indirizzo ; Presso nell indirizzo ; Il numero più alto nell indirizzo ; indirizzo filosofico inglese del XVIII secolo;