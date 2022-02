Berretto senza tesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Berretto senza tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Significato/Curiosita : Berretto senza tesa

Il tocco è un berretto rotondo senza tesa né falde generalmente usato come contrassegno di dignità, rango sociale o mestiere. il tocco è il copricapo...

Il fez (più correttamente arbush) è un copricapo in feltro a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso, e talvolta con una nappa attaccata alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

