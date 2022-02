Zona attiva che circonda il Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona attiva che circonda il Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RADIOCORONA

atmòs, «vapore» e sfaa, sphàira, «sfera») è un involucro gassoso che circonda un corpo celeste, le cui molecole sono trattenute dalla forza di gravità...

Altre definizioni con zona; attiva; circonda; sole; Organo pari posto nella zona lombare; La zona con Clusone; Linea di demarcazione della zona torrida; Caratteristici di una zona ; Avversa, cattiva ... per il poeta; L ape più... attiva ; Emanazione radioattiva ; Più che cattiva ; circonda l inspiegabile; circonda ... le Canarie e le Azzorre; circonda l abitato; circonda l osso; Bruciate dal sole ; Una poesia sole nne; Un azione insole nte; Principio di obsole scenza;