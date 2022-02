Velivolo non identificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Velivolo non identificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosita : Velivolo non identificato

Località degli stati uniti d'america il 2 luglio 1947, quando un oggetto non identificato precipitò al suolo. la vicenda divenne presto famosa in quanto le prime...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ufo (disambigua). ufo è l'acronimo dell'espressione inglese unidentified flying object o unknown... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con velivolo; identificato; velivolo che interviene in caso di incendi; velivolo ... venatorio; Un velivolo giocattolo; La stazione di un velivolo a pale; Un tizio non identificato ; Poco chiaro, incerto: __ identificato ; Uno non meglio identificato ; Cerca nelle Definizioni