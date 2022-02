È usata per rivestimenti anticorrosivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usata per rivestimenti anticorrosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EBANITE

Significato/Curiosita : E usata per rivestimenti anticorrosivi

Colori normalizzata usata principalmente nell'ambito delle vernici e dei rivestimenti. esistono due scale ral classic, la ral 840-hr per colori opachi comprendente...

Ebano altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ebanite analisi chimica dell'ebanite, su xoomer.virgilio.it.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

