Tradire le aspettative - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tradire le aspettative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DELUDERE

Significato/Curiosita : Tradire le aspettative

Comunque intenzione di rimanere capo dell'opposizione regionale e non tradire le aspettative dei suoi elettori, rispettando il programma proposto alle elezioni...

Portato però a riconsiderare il suo proposito iniziale, per evitare di deludere i fan che nel frattempo si sono affezionati ai vari personaggi. nel 2016... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

