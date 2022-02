La si fa stando in coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si fa stando in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FILA

Significato/Curiosita : La si fa stando in coda

la coda alla vaccinara è un piatto tipico della cucina romana, costituito dalla coda del bovino (di solito bue) stufata, condita con verdure varie. nata...

fila – moglie di demetrio i poliorcete e madre di antigono ii gonata fila – moglie di antigono ii gonata fila – figlia di demetrio i poliorcete e di lamia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con stando; coda; Si dà prestando attenzione; Lavora smistando le telefonate che arrivano in azienda; Studia di notte stando sene con il naso per aria; stando così le cose; coda di volpe; coda di ibis; Anfibio privo di coda ; Stanno in coda ; Cerca nelle Definizioni