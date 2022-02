Sostengono gli orecchini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostengono gli orecchini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LOBI

Significato/Curiosita : Sostengono gli orecchini

Piercing. l'orecchino è diffuso nell'umanità fin da tempi remoti, sia per l'uomo che per la donna. nella società occidentale gli "orecchini da uomo" venivano...

I lobi sono un'etnia di ceppo bantu dell'africa occidentale. si ritrovano lungo il corso del volta nero che si trova in alto volta. vivono di agricoltura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Le sostengono gli scienziati; I peduncoli che sostengono i rampicanti; sostengono gli alberi in terra e li nutrono; Alte strutture metalliche che sostengono cavi; Fermaglio per gli orecchini ; Fermaglio per orecchini ; Così si possono chiamare gli orecchini lunghi; Fanno pendant con gli orecchini ;