Sono lambite dal mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono lambite dal mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COSTE

Significato/Curiosita : Sono lambite dal mare

Sorge il cosiddetto castello a mare, chiamato così perché fino agli anni ottanta era lambito dal mare. lo specchio di mare antistante la torre era chiamato...

Saint-paul-la-coste saint-victor-la-coste torrazza coste, comune della provincia di pavia georges coste mélanie coste napoléon coste victor coste coste della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; lambite; mare; sono in cera; sono battaglie; sono guerrafondai; Lo sono i setti tra le narici; Sono lambite dal fiume; Rive lambite dalle acque; Sono lambite dalle acque; Sono lambite dalle onde; Immerso nel mare ; C è quello di mare ; Il tempo per il quale si giura d amare ; Fa soffrire il mal di mare ; Cerca nelle Definizioni