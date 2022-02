Sono gite all aria aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono gite all aria aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESCURSIONI

Significato/Curiosita : Sono gite all aria aperta

Visitatori possono effettuare gite partendo da varsavia o da danzica. hotel e ristoranti hanno aperto nell'area del sito. sono stati proposti diversi progetti...

Ambiente similare ma con altri mezzi di trasporto, sono le escursioni a cavallo, le escursioni someggiate, quelle in mountain bike, in canoa, lo sci di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

