Lo sono il chilometro e il miglio - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : MISURE ITINERARIE

Significato/Curiosita : Lo sono il chilometro e il miglio

il miglio (plurale le miglia) è un'unità di misura di lunghezza, il cui valore, variabile da 1 a 2 km circa, cambia a seconda delle epoche storiche e...

Una sorta di "mappa stradale" dell'inghilterra romana. l'itinerario utilizza le unità di misura romane, in particolare le miglia romane, equivalenti a 1000... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

