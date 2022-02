Procedimento terapeutico in fase sperimentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procedimento terapeutico in fase sperimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRIAL

Significato/Curiosita : Procedimento terapeutico in fase sperimentale

Ricettivo alle suggestioni. la disciplina che utilizza l'ipnosi in ambito terapeutico si chiama ipnoterapia. alcune tecniche utilizzate nell'ipnoterapia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trial (disambigua). il trial è prettamente una specialità del motociclismo e del ciclismo sportivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

