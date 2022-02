Prefisso per tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRONO

Significato/Curiosita : Prefisso per tempo

prefisso può sì essere indipendente dalla città (per esempio uguale per tutto lo stato) ma essere valido solo come prefisso urbano, nel senso che per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi crono (disambigua). crono o kronos (in greco antico: , krónos) è una divinità pre-olimpica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con prefisso; tempo; prefisso per strada; Il prefisso per vita; Il prefisso per prima; prefisso che indica uguaglianza; Lo è un pagamento dilazionato nel tempo ; Il tempo verbale di andato; Far sentire la voce a tempo di musica; Un tempo fasciavano i neonati; Cerca nelle Definizioni