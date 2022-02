Passato, trascorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passato, trascorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRETERITO

Significato/Curiosita : Passato, trascorso

Il passato è una porzione del tempo, comprendente gli avvenimenti già trascorsi. in senso cronologico precede il presente, mentre dal punto di vista concettuale...

Verbi che formano il preterito cambiando il timbro della vocale radicale (alternanza vocalica); i verbi che formano il preterito con il raddoppiamento...

