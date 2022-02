Pari in onore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari in onore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NR

Significato/Curiosita : Pari in onore

"primo tra i pari"), con la quale si identifica una persona rappresentativa in un gruppo di altre che sono al suo stesso livello e con pari dignità; la...

nr – codice vettore iata di pamir air nr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale nr – codice iso 3166-1 alpha-2 di nauru .nr – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

