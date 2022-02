Nitidissima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nitidissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nitidissima

172. scopoli, giovanni antonio (1786): [description of alectroenas nitidissima] in: deliciae florae faunae insubricae, seu novae, etc. 2: 93. [in latin]...

Di lippo (filippo) di chiarissimo, fu anche egli gonfaloniere nel 1312. suo nipote salvestro di alemanno, bisnipote di chiarissimo, è forse il medici più...