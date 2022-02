Musa greca della commedia e della poesia leggera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musa greca della commedia e della poesia leggera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TALIA

Significato/Curiosita : Musa greca della commedia e della poesia leggera

Polimnia - musa della poesia religiosa talia - musa della commedia tersicore - musa della danza urania - musa dell'astronomia naponos - divinità della intelligenza...

talìa (in greco antico: ea, tháleia, in latino thalia) era una delle grandi muse, figlie di zeus e mnemosine: colei che presiede alla commedia sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

