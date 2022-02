Lo mostra l arbitro per ammonire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo mostra l arbitro per ammonire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CARTELLINO GIALLO

Significato/Curiosita : Lo mostra l arbitro per ammonire

L'everton, finse di ammonire andrew johnson (in forza ai toffees) rinfacciandogli di aver cercato un contatto col portiere henrique hilário per procurarsi un...

Avvalersi del supporto var prima di comminare un cartellino. il provvedimento del cartellino giallo (ammonizione) è circoscritto alle seguenti infrazioni:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

