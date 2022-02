Metallo simile allo zirconio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo simile allo zirconio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AFNIO

Significato/Curiosita : Metallo simile allo zirconio

Lo zirconio è l'elemento chimico di numero atomico 40 e il suo simbolo è zr. è un metallo di transizione bianco-grigio, duro, il cui aspetto ricorda quello...

L'afnio è l'elemento chimico di numero atomico 72 e il suo simbolo è hf. è un metallo di transizione di aspetto lucido e colore argenteo; chimicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

