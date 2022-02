Materiale per materassi e cuscini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per materassi e cuscini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATTICE

Significato/Curiosita : Materiale per materassi e cuscini

cuscino o guanciale è un oggetto, rettangolare, circolare o di altre forme, di stoffa ripieno di materiali morbidi che viene posto sul materasso per appoggiarvi...

Dei materassi in lattice e quindi non vi è alcuna differenza nell'impiego dei termini tra "lattice" e "schiuma di lattice". il lattice è un'emulsione complessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con materiale; materassi; cuscini; materiale per suole; È usata come materiale per pavimentazioni stradali; materiale che era impiegato per tute antincendio; Un materiale che resiste alle fiamme; Il materassi no per gli incontri di judo; Il materassi no per il juso; Un tipo di rete per materassi ; Animaletti... da materassi ; E' come dire guancialicuscini ; I cuscini ... fra i salumi; Ricoprono i cuscini ; Operaio che prepara l'imbottitura di materassi e cuscini ;