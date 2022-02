Internet Relay Chat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Internet Relay Chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRC

Significato/Curiosita : Internet relay chat

Significati, vedi irc (disambigua). internet relay chat (irc) è un protocollo di messaggistica istantanea su internet. consente sia la comunicazione diretta...

Disambiguazione – "irc" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi irc (disambigua). internet relay chat (irc) è un protocollo di messaggistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

